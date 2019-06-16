أقدم موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، على الانتحار بالقفز من أعلى الشركة بسبب مروره بأزمة نفسية، لإصابته فيروس سي، ووفاة صديقه المقرب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بانتحار (ح.أ.ح - 56 سنة) حاصل على دبلوم زراعة موظف بشركة كهرباء قها، ومقيم عزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن المنتحر كان يمر بظروف نفسية سيئة، بسبب إصابته بمرض فيرس سي ووفاة صديقه المقرب منذ عدة أيام، مما أثر بالسلب على حالته النفسية، وصعد إلى أعلى مبنى شركة الكهرباء، وألقى بنفسه وتوفى في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.