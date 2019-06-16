التنظيم والإدارة ومحافظة الدقهلية يدشنان مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالمحافظة

أعلن المهندس مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية عن بدء العمل في مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالمحافظة والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدا بالدور الفعال الذي قام به الجهاز مؤخرا في إحداث نقله نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وأعرب السكرتير العام عن سعادته بأن تكون محافظه الدقهليه من أوائل المحافظات التي ستشهد تحديث الملف الوظيفي لبيانات موظفيها لما له من بالغ الأثر على وجود قاعدة بيانات دقيقه للعاملين بالمحافظة تمكنها من الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية الموجودة فيها.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، وافتتحها السكرتير العام نيابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لشرح المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة ، وأكد السكرتير العام عزم المحافظة على تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروع في المحافظة.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد عبد المعطي مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة مع التركيز على الآلية التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات ومنها محافظة الدقهلية.

وقد اختتم اللقاء بتشكيل مجموعات عمل عن كل مديرية وكذلك الديوان العام والوحدات المحلية حيث تم تسليمهم حسابات خاصة تسمح لهم بدخول المنظومة وإدخال بيانات العاملين ، ولقد تم التأكيد على استمرار فريق عمل المشروع بالجهاز في تقديم الدعم الفني الكامل للعاملين في المحافظة خلال فتره تنفيذ المشروع.