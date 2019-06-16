مجموعة ليما تسعى لوضع آلية للتحقيق في الفساد بفنزويلا

قالت مجموعة ليما للدول الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستسعى لوضع آلية للتحقيق في الفساد وتجارة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.



وجاء في بيان صدر خلال اجتماع وزراء دول المجموعة في بوينس آيرس أن المقترح سيقدم للدول التي تسعى للديمقراطية في فنزويلا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وأضافت مجموعة ليما أنها دعمت التحقيقات في تورط مسؤولين ورجال الصف الأول من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في الفساد والجريمة.



ودعت أيضا إلى إجراء تحقيق واسع النطاق في دور "الحكومات والجماعات السياسية في المنطقة".



وتضمنت قائمة الدول الموقعة على البيان كلا من الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس بنما وباراجواي وبيرو.