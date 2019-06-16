بريطانيا: حبس كردي 15 عاما لإدانته بالتخطيط لعمل إرهابي

قضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء، بحبس المواطن العراق الكردي فرهاد صلاح لمدة 15 عاما، وذلك بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي في بريطانيا باستخدام مركبة مفخخة يتم التحكم فيها عن بعد، وفقا لوكالة "برس اسوسيشن" البريطانية.

وخلصت المحكمة إلى إدانة صلاح البالغ من العمر 24 عاما مطلع هذا الشهر بتهمة الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.

وتم وصف صلاح بالمؤيد لتنظيم داعش الإرهابي، وجرى اعتقاله خلال المراحل الأولى من اختبار عبوات ناسفة صغيرة.

وقالت ممثلة الادعاء أنا ويتي إنه قبل أسبوع من اعتقال صلاح، كان قد بعث رسالة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لأحد المستخدمين، قال فيها "محاولتي الوحيدة هى التوصل لطريقة للقيام بعملية استشهادية بسيارات بدون سائقين".

ونقلت "برس اسوسييشن" عن ويتي القول إن صلاح أصبح "يتوق للغاية" للقيام بعملية باسم "داعش| وقت تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي.

ولم يتمكن صلاح من السفر للشرق الأوسط بسبب عدم الفصل في طلبه للجوء في بريطانيا وقت إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2017.