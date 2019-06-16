وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة كارينباور تحلف اليمين أمام البرلمان

أدت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنجريد كرامب كارينباور، اليوم الأربعاء، اليمين أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) في جلسة خاصة حضرها أعضاء البرلمان ورئيسة المفوضية الأوروبية ووزيرة الدفاع السابقة أورسولا فون دير لاين.

وفي كلمتها أمام البرلمان، قالت كارينباور إنها فخورة بالأداء الهائل لأكثر من 180 ألف جندي و60 ألف موظف مدني، يقفون كل يوم من أجل أمن ألمانيا ويدافعون عن حريتها.

وأضافت نحن مسؤولون عن نظام دولي لا ينطبق فيه قانون الأقوى، ولكن قوة القانون، لأننا نتحمل المسؤولية، خاصة كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابعت "نريد أن نجعل أوروبا قوية، حتى في القدرات العسكرية الملموسة"، مضيفة "إننا لم نغير سياساتنا، ألمانيا راسخة ولا تزال راسخة في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وأشارت إلى أنها ترغب في الوصول إلى ميزانية دفاعية بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وستعمل على ذلك.