60 باحثا يمثلون مصر والسعودية في مؤتمر الطاقة المتجددة بالغردقة

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للموارد الطبيعية والطاقة المتجددة والذى يقام فى الفترة من ٢٣ - ٢٥ يوليو الجارى بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ البحر الأحمر لواء دكتور أحمد عبدالله وبحضور الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود سيد عبد الصادق رئيس المؤتمر.



أكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على أهمية إقامة هذا المؤتمر فى هذا الوقت الذى يشهد اهتمام العالم بالبحث عن الموارد البديلة، لافتاً إلى أن الجامعة اهتمت بالبدء فى إنشاء كلية هندسة الطاقة بفرع الجامعة بالبحر الأحمر خاصة أن هذه المنطقة غنية بالثروات الطبيعية التي لم تستغل، فهناك طاقة الرياح وحركة المد والجزر والثروات الموجودة بجبال البحر الأحمر.



وأشار منصور إلى التفكير فى إنشاء محطة بحرية بالغردقة مع إنشاء كلية علوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر وهذا يمثل استغلال أمثل للثروات الطبيعية وإفادة الباحثين.



وأشار الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة ترعى العديد من المؤتمرات المتخصصة لحرصها على تقديم بحث علمى متميز يهدف لخدمة المجتمع، وهناك أيضا مؤتمرات شباب الباحثين والنشر الدولى، ويأتى هذا المؤتمر والعالم فى حاجة للطاقة الجديدة والمتجددة.



وأوضح الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة بها العديد من الخبرات التى تمتلك المهارات لتنظيم مثل هذه المؤتمرات التى تخدم البحث العلمى، مطالباً الباحثين بأن تكون توصيات المؤتمر قابله للتنفيذ بنهاية مؤتمر الطاقة المتجددة.



وأشار الدكتور محمود سيد رئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش تحديات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ومصادر الطاقة ومفاهيمها والمعوقات التي تواجه الطاقة مع طرح آلية إنشاء جمعية وطنية للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة حوالى ٦٠ باحثاً من جامعات تبوك بالسعودية والقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى ومركز بحوث الصحراء بالقاهرة.