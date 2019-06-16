محقق التدخل الروسي أمام الكونجرس: تقريري لم يبرئ ترامب

أعلن روبرت مولر ، المدعى الأمريكى الخاص، اليوم الأربعاء، أن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لا يبرئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات عرقلة سير العدالة، خلافا لما يؤكده ترامب.

وقال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكى إن "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها".

وفي معرض رده على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر، قال مولر: "كلا التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترامب".

ويتحدث مولر في التقرير عن الجهود الروسية في مساعدة ترامب عام 2016، لكن يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت تواطؤا بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

لكن مولر يتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن ضغوطات مريبة مارسها ترامب على سير التحقيق، ويؤكد أنه لا يمكنه تبرئة ترامب من تهم عرقلة عمل القضاء.