كوفاتش سعيد بأداء لاعبي بايرن ميونخ أمام ميلان

استغل نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني مباراة الفريق الودية أمام ميلان الإيطالي للوقوف على مستويات وجوه جديدة وأخرى صاعدة حديثا إلى الفريق الأول بالنادي البافاري، وقد قدم المدافع الفرنسي بنيامين بافار المنضم حديثا للفريق مستويات جيدة.

وتوجه بايرن ميونخ إلى ألمانيا فور انتهاء المباراة التي أقيمت في حضور أكثر من 18 ألف مشجع، وذلك ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.

وقال كوفاتش :"قدمنا أداء جيدا حقا، اللاعبون قدموا كل ما لديهم في شوطي المباراة، وصنعوا فرصة أو اثنتين كان يمكن التسجيل منهما."

وفي مباراتيه السابقتين، تغلب بايرن ميونخ على ريال مدريد الإسباني 3 / 1 في هيوستن وخسر أمام أرسنال الإنجليزي في لوس أنجليس.

وأنجز بايرن ميونخ أيضا خلال جولته التي استمرت تسعة أيام، عددا من الالتزامات الدعائية وغيرها، وقد أثنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي، على جولة الفريق قائلا إنها شكلت "توازنا مثاليا بين مصالح بايرن ميونخ والاستعدادات على الملعب."

وقال رومينيجه في تصريحات لموقع نادي بايرن على الإنترنت "استمتعنا بجولة رائعة للغاية في هذا العام، مررت بالعديد من الجولات وأرى أن هذه كانت الجولة الأكثر تشويقا ونجاحا."

ويواصل بايرن استعداداته للموسم الجديد بخوض بطولة ودية مصغرة بعد أيام، وبعدها يواجه بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألمانية في الثالث من أغسطس.

وفي 12 أغسطس، يفتتح بايرن مشواره في كأس ألمانيا بمواجهة إنرجي كوتبوس في الدور الأول قبل أن يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بلقاء هرتا برلين في 16 أغسطس.