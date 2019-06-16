واشنطن تطلق تحقيقا في ممارسات احتكارية لمنصات الإنترنت الكبرى

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن أنها ستفتح تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية يتناول كبرى المنصات على الإنترنت لتحديد ما إذا "خنقت" الابتكار أو حدّت من المنافسة.

ويشير الإعلان الصادر عن وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسية مثل البحث على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن البيان لم يسم شركات معينة، إلا أن الوزارة بدت وكأنها تلمح إلى استهداف "جوجل" و"فيسبوك" و"أمازون"، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي.

وجاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك".

وشركة "فيسبوك" متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.

وكان أحد مؤسسيها قد دعا في مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زكوربيرج قد فاق الحد. وبالإضافة إلى "فيسبوك"، يسيطر زكوربيرج على منصتي "إنستجرام" و"واتس آب".

وفيما خص منصة "أمازون" التي يتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات مع مؤسسها جيف بيزوس، يتّهم ترامب الشركة الرائدة في مجال التسوق على الانترنت بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة.

ويملك بيزوس -وهو أغنى أغنياء العالم- صحيفة "واشنطن بوست" التي يصفها ترامب بأنها "عدوة الشعب" ومصدر "للأخبار المضللة".

ويسعى الكونجرس وسلطة ضبط المنافسة في الولايات المتحدة منذ أشهر إلى التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويشتبه مثلا بأن "جوجل" ترجح في نتائج البحث التي تعرضها خدماتها الخاصة على حساب منافسيها.

ولا تقتصر الصلاحية التي تملكها السلطات الأمريكية لضبط الأسواق على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات "بنيوية" لضمان مزيد من التنافسية في الأسواق، بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات العملاقة في هذا القطاع.