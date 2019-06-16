قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي عملية السلام الأفغانية

بحث قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أخر مستجدات قضايا الأمن الإقليمي وعملية السلام الأفغانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وقال اللواء آصف غفور المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء - "إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية العملية التي تقودها أفغانستان لإحلال السلام في المنطقة، فيما أكد باجوا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لاستعادة علاقة ثنائية قوية مع أمريكا قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.

يُذكر أن باجوا وصل أمريكا السبت الماضي ضمن وفد يقوده رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في زيارة عمل رسمية.