الشرطة اليونانية تعتقل قياديا في جماعة «أناركية» المتطرفة

ذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن الشرطة اليونانية اعتقلت جورج كالاسيدس، العضو البارز في جماعة "رويبكون" اليونانية المتطرفة التي تدعو لفكرة اللاسلطوية "الاناركية".

وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال عضوين آخرين من المجموعة، وذلك في أعقاب عمليات التخريب التي وقعت هذا الأسبوع، والذي تم فيه رش الطلاء الأحمر على واجهة المبنى الذي يضم مكاتب اتحاد الشركات اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة سوف تستجوبهم فيما يتعلق بالتخريب الذي حدث في مقر اتحاد الشركات.

ودعا كالاسيدس مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفراد جماعته بتخريب المواقع السياحية ردا على تصعيد حملة الحكومة على الجماعات المتطرفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة "ريبكون"، التي تأسست عام 2013، نفذت سلسلة من الهجمات في أماكن مختلفة ولا سيما في العاصمة أثينا.