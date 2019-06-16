محافظ القليوبية يتفقد مشروعي صوامع الغلال والإسكان الاقتصادي بالخانكة

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، في جولة مفاجئة بمركز ومدينة الخانكة، مشروع صوامع الغلال ومشروع الإسكان الاقتصادي المكون من 113 عمارة سكنية تمهيدًا لافتتاحهم من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع صوامع الغلال والتي تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لها وتم تشغيلها تجريبيًا وتم استقبال غلال القمح للموسم الماضي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار باحدث تكنولوجيا تنقية الأقماح والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل، بحيث تقضي الصوامع على الشون الترابية التي تكاد تهدر نسبة تصل لنصف الكمية من الأقماح على مدار العام.

واشار إلى أن المشروع يتكون من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح.

وتفقد محافظ القليوبية مشروع ١١٣ عمارة سكنية للوقوف على آخر تطورات العمل الإنشائية والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع تمهيدًا لتسليمها للمواطنين خلال أيام.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة إطلاق الكهرباء بالمشروع وتذليل أية عقبات تعترض تسليم المشروع كما اطمئن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات، مطالبًا بالحفاظ على الشقق السكنية لحين تسلميها للمواطنين.

وأعطى تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التي تؤدي إلى هذه المشاريع القومية وإزالة أي معوقات.