تراجع واضح في التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا منذ بداية 2019

بسبب الارتباك الناجم عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا على نحو واضح منذ بداية العام.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير حتى مايو عام 2019 بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر، حيث سجلت تراجعا قدره 6.1% لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.

ويضع إجمالي حجم التبادل التجاري البالغ قيمته 50 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بريطانيا في المرتبة السابعة في ترتيب أهم الشركاء التجاريين لألمانيا، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2017 والسادسة عام 2018.

وكان رئيس الغرفة إريك شفايتسر، وممثلون آخرون عن القطاع الاقتصادي في ألمانيا حذروا -أمس الثلاثاء- رئيس الوزراء البريطاني المرتقب بوريس جونسون، من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وكانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها بشأن اتفاقية الخروج من التكتل.

وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاقية. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال شفايتسر إن "بريكست" أصبح عبئا ثقيلا الآن على الاقتصاد الألماني، مضيفا: "لا يزال أمام الحكومة البريطانية الجديدة فرصة للحد من العواقب السلبية لبريكست على الاقتصاد على ضفتي القنال الإنجليزي، الشركات تحتاج في النهاية إلى خارطة طريق واضحة".

وذكر شفايتسر أن 70% من الشركات التي تتعامل مع بريطانيا تتوقع تراجع النتائج الاقتصادية خلال هذا العام، بينما تعتزم شركة من بين كل ثماني شركات تقوم بأعمال في بريطانيا نقل استثماراتها إلى أسواق أخرى، خاصة إلى دول داخل السوق الأوروبية المشتركة.