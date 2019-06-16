«الإفتاء» توجه نصائح وتوجيهات إلى المسافرين لأداء مناسك الحج

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاداه: «أعتزم الذهاب إلى الحج هذا العام بإذن الله، فهل من توجيهات من فضيلتكم ليكون الحج مبرورًا؟».

وقالت في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إن الحج من أفضل العبادات، فهو مكفر للذنوب ومطهر للنفوس، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رواه البخاري.

ووجهت عدة نصائح للحجاج: «فعلى كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة؛ ليبدأ عهدًا جديدًا مع ربه، وليحرص على استحضار عظمة الله تعالى، ويحذر الرياء والسمعة، لئلا يفسد عمله، وأن يعد نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، ويرد المظالم إلى أهلها، ويقضي ديونه، ويترك نفقةً لكل من تلزمه نفقته إلى وقت رجوعه».

وأوضحت أنه يجب على الحاج المحافظة على نظافته في الملبس والمأكل والمشرب، وعلى نظافة الأماكن الشريفة التي يتردد عليها؛ وليترك التزاحم والتصارع في أفضل بقاع الأرض، وتذكر أن من مقاصد الحج تنقية القلب وتربية النفس على الصبر والطاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.