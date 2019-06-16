مجلس النواب الأمريكي يرفض حركة مقاطعة إسرائيل ويؤكد دعمه لحل الدولتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبنى مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء قرارا غير ملزم يرفض حركة لمقاطعة إسرائيل، ويؤكد مجددا دعمه لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وعارض 398 عضوا بالمجلس الحركة بينما أيدها 17 عضوا أثناء التصويت على القرار، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، هي حركة دولية، فلسطينية المنشأ، وبدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم.

وبعكس مجلس الشيوخ، لم يقر مجلس النواب إجراء من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وحكوماتها المحلية بتبني وتطبيق تدابير ضد الكيانات أو المتعهدين الذين يمارسون نشاط الحركة.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على منح إسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 3ر3 مليار دولار سنويا حتى السنة المالية 2024.