سول: روسيا أعربت عن أسفها إزاء اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن روسيا أعربت عن أسفها العميق إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، متعهدة بإجراء تحقيق في القضية.

وذكر المكتب أن روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء بأنها ستبدأ على الفور تحقيقا وستتخذ الخطوات اللازمة، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كوريا الجنوبية أن طائرة حربية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد فوق البحر الشرقي مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية دون إشعار مسبق.

وقالت روسيا إن الاختراق كان غير مقصود، مضيفة أن الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني، حسب المصدر نفسه.