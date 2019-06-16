رئيس جمعية المصارف اللبنانية يحذر من الأثر السلبي لتباطؤ النمو في البلاد

أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، يوم الثلاثاء، أن وضع الليرة اللبنانية جيد، محذرا من الأثر السلبي لتباطؤ النمو في البلاد.



وقال صفير، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي ، إن "وضع الليرة جيد، وما ينقصنا هو النمو في البلد من أجل توفير فرص عمل للمواطنين من خلال اقتصادنا، فالاستقرار النقدي موجود والسيولة موجودة".



وأضاف: "عرضنا على الرئيس الحريري الأثر السلبي المباشر لتباطؤ النمو الاقتصادي على كل القطاعات المنتجة والتي يمولها القطاع المصرفي، متمنيا "الإسراع في إنجاز موازنة 2020 على أن تتضمن المزيد من الخطوات والتدابير الإصلاحية والتقشفية".



وشدد صفير "على الحاجة إلى تطوير رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص العمل، وهذا ما يتطلب تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص لتحفيزه".



ورأى أن "إعادة الثقة بلبنان واقتصاده تنعكس إيجاباً على مستويات الفوائد في السوق، ما سيساهم في دفع النمو الاقتصادي من جهة وفي خفض خدمة الدين من جهة ثانية، ويعطي اشارات ايجابية الى المجتمع الدولي".



يذكر أن النمو الاقتصادي في لبنان لم يتجاوز واحد بالمئة في العام الماضي ومن المتوقع أن بحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.