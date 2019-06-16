هجوم بمواد متفجرة على منزل سياسية في حزب اليسار بألمانيا

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تعرض منزل السياسية المنتمية لحزب "اليسار" الألماني، رامونا جرينج، إلى هجوم تفجيري ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في مدينة تسيتاو بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا، اليوم الأربعاء، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

وبحسب البيانات، أشعل مجهولون أجساما ناسفة على ما يبدو قبيل منتصف ليل أمس.

وجاء في بيان الشرطة الجنائية: "الانفجار أسفر عن تهشيم عدة واجهات زجاجية، ما تسبب في أضرار مادية بالغة"، مضيفا أن الشرطة وقوات الإطفاء هرعت إلى الموقع.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن جيرينج وعدد من أفراد عائلتها كانوا داخل المنزل وقت الهجوم.