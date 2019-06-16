ننشر أبرز قرارات الحكومة عقب اجتماعها بالعلمين الجديدة

وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد (مترو أبوقير)، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار، ويأتي هذا المشروع نظراً لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقاً للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقاً وغرباً.

ووافق على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع الغراء المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، حيث يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مسطح في مدينة الروبيكي، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل وتنفيذ كافة أعمال البناء لتلك المصانع البديلة، هذا إلي جانب توجيه دعم اقتصادي لأصحاب مصانع الغراء القائمة فعلياً بمنطقة سور مجرى العيون، يكون عبارة عن مبلغ 450 جنيها للمتر المربع يتم صرفه من محافظة القاهرة، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد هدم المصنع ووفقاً لمحضر الحصر الفعلي لهذه المصانع، ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة، وفي إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة الروبيكي.

كما استعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات "العلوم التطبيقية"، وكذا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي عرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على التوصيات التي تم عرضها.