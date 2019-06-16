أوغندا: «بوبي واين» مغني البوب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2021

أعلن "بوبي واين" مغني البوب وواحد من رموز المعارضة في أوغندا - ويبلغ (37 عامًا) - ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة عام 2021.

وقال "واين" واسمه الحقيقي "كياجولازي سسينتامو"، حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء: "إنه نيابة عن شعب أوغندا، سيتحدى الرئيس "يوري موسفني" في انتخابات حرة ونزيهة عام 2021"، حيث جاء هذا الإعلان خلال تجمع انصاره في العاصمة "كمبالا".

يذكر أن مغني البوب الشهير "بوبي واين" قد ذاعت شهرته منذ عام 2017، وذلك عن فوزه في الانتخابات البرلمانية كمرشح مستقل وأصبح بعد ذلك نائبًا عن دائرة موجودة بالقرب من "كامبالا".

يشار إلى أن الرئيس الحالي لأوغندا "يوري موسيفيني" يتولى السلطة منذ عام 1986، وينتوي الترشح في الانتخابات القادمة لفترة رئاسية جديدة.