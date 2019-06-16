ضبط ثلاثة أطنان «أسماك مدخنة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية من ضبط حوالي ثلاثة أطنان "أسماك مدخنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى الثلاجات، بمدينة المحلة الكبرى.

وكانت معلومات تلقاها العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية ، أفادت بقيام مالك ثلاجة، كائنة بدائرة قسم شرطة أول المحلة، بجلب كميات كبيرة من الأسماك المدخنة "الرنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتخزينها في الثلاجة ملكه ، تمهيدًا لبيعها للجمهور.

وتم تشكيل فريق بحث ، واستهداف الثلاجة ، وضبط المدير المسئول عنها وبداخلها كمية من الأسماك "المدخنة " وزنت 2.860 طن ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة .