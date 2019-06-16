الرئيس القبرصي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في ليماسول

اجتمع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم الأربعاء، مع جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، في مقر الرئاسة في مدينة ليماسول.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن إليزابيث سبيهار، الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، رافقت لاكروا خلال الاجتماع.

ومن جهته .. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن لاكروا من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع سبيهار ومع أفراد من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما سيزور مناطق رئيسية التي تنتشر بها بعثات الأمم المتحدة على طول المنطقة العازلة.

ويزور لاكروا قبرص كجزء من جولته الإقليمية من أجل إجراء اتصالات مع بعثات حفظ السلام، بحسب سي إن إيه.