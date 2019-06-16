 صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 448.6 مليون دولار لجمهورية الكونغو برازافيل - بوابة الشروق
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صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 448.6 مليون دولار لجمهورية الكونغو برازافيل

برازافيل- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:11 م

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على قرض لجمهورية الكونغو برازافيل ، بقيمة 448.6 مليون دولار أمريكي، في صورة دفعات على ثلاث سنوات، من أجل تنشيط اقتصاد هذه الدولة الذي تأثر بانهيار أسعار النفط قبل عدة سنوات.

وأعرب صندوق النقد - في بيان - عن أمله في التزام "الشفافية" في التعامل مع هذه الأموال العامة، لاسيما وأن الموافقة على القرض جاءت بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة بين الصندوق وجمهورية الكونغو.

وأوضح أن "قرار مجلس إدارة الصندوق سمح بتسليم دفعة فورية من القرض لجمهورية الكونغو تبلغ قيمتها 44.9 مليون دولار أمريكي".

تجدر الإشارة إلى أن تباطؤ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جاء بسبب إخفاء حكومة جمهورية الكونغو لجزء من المعلومات المتعلقة بالدين العام للبلاد عن الصندوق.


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