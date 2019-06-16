4 مشروعات سينمائية عربية تتنافس على جائزة الترويج والتوزيع في «فاينال كات فينيسيا»

للسنة الخامسة، تمنح MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي، لواحد من المشروعات العربية المشاركة في النسخة السابعة من ورشة فاينال كات فينيسيا، التى تقام فى الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

المشروعات العربية التي تتنافس على الجائزة، هي الروائيان كلشي ماكو (العراق) للمخرجة ميسون الباجه جي، وميكا (المغرب) للمخرج إسماعيل فروخي، والوثائقيان كابتن الزعتري (مصر) للمخرج علي العربي وNardjes, Alger, Mars (الجزائر والبرازيل) للمخرج كريم أينوز.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تقدم فيها ماد سوليوشنز جائزتها في فاينال كات فينيسيا، ففي الدورة السابقة فاز بالجائزة مشروع الفيلم الوثائقي مقعد الانتظار للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، وقبلها فاز بها الروائي ملكية مشتركة للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني والوثائقي عتمة للسورية سؤدد كعدان، وفي 2015 فاز الوثائقي الفراق للمخرج العراقي هكار عبد القادر.

وتأتي الجائزة ضمن استراتيجية لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها السابعة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.