محافظ شمال سيناء يلتقي مديري مدارس الإدارات التعليمية





عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اجتماعا مع مدراء المدارس في قاعة مركز العلوم الاستكشافية بالعريش.

وأكد محافظ شمال سيناء على ضرورة الاستعداد التام لانطلاق العام الدراسي الجديد، والالتزام بالانضباط، ومزاولة الأعمال في موقع العمل.

وأضاف أنه خلال العام الماضي كان يركز على متابعة الالتزام بالحضور في المدارس، وقام بوضع جزاءات للمقصرين وذلك سعيا لتثبيت استقرار العملية التعليمية التي لها مردود إيجابي لدى استقرار أوضاع المحافظة.

وأوضح أنه يتابع جميع ما يتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، سواء في قطاع الإنشاءات الجديدة والصيانة ومتابعة العجز والزيادة في أطقم العملية التعليمية البشرية، واستمع إلى مدراء الإدارات بخصوص الواقع الحالي للمنظومة والمأمول منها في تحقيقه خلال الفترة المقبلة.