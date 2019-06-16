قال قائد قوات "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إن "موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب، الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه".

وتوجه "حفتر"، خلال كلمة، ألقاها اليوم الأربعاء، إلى الشعب بقوله: "هؤلاء الشهداء والجرحى كانوا رفاقًا لكم بالأمس جنبًا إلى جنب، تواجهون معًا عدوًا متوحشًا، لم يسبق أن شهدت الأرض لها مثيلًا في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان، خليفة الله على أرضه".

وأضاف: "حتى قصمتم ظهره، ونكستم رايته، راية التوحش والرعب والشؤم، الحدث الذي يتطلع إلى بلوغه كل الليبيين الأحرار بعد طول انتظار، وبعد أن تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل".