دومينيك راب وزيرًا للخارجية في بريطانيا

أوردت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم تعيين دومينيك راب وزيرًا للخارجية ونائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة البريطانية الجديدة.

وشغل راب سابقاً منصب وزير "بريكست" في حكومة تيريزا ماي، وفاوض الاتحاد الأوروبي في مسألة الخروج البريطاني من التكتل.

وكان وزير خارجية السابق جيريمي هنت قدم استقالته من الحكومة - بعد ظهر اليوم - رداً على طلب من بوريس جونسون رئيس الوزراء الجديد ومنافسه السابق في حزب المحافظين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون - في وقت سابق اليوم - أن "المراهنين ضد بريطانيا سيخسرون، وأن البلاد ستتمكن من استعادة الثقة في ديمقراطيتها وستوفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب، وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل".