نيسان موتور اليابانية تعتزم شطب 5200 وظيفة

قالت مصادر إن شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" تعتزم شطب 5200 وظيفة على الأقل في مختلف دول العالم بهدف تحسين أدائها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطة تأتي إلى جانب خطة تم إعلانها خلال مايو الماضي لشطب 4800 وظيفة وتطوير محفظتها من طرز السيارات وزيادة مبيعاتها المحدودة في الولايات المتحدة.



وأضافت الوكالة أن الخطة الجديدة سترفع عدد الوظائف المقرر شطبها في "نيسان" إلى حوالي 10 آلاف وظيفة بما يزيد عن 7% من إجمالي قوة العمل لديها.



ويأتي ذلك فيما تواجه "نيسان" ضغوطا لإنعاش نشاطها في أعقاب سلسلة الفضائح التي تعرضت لها إلى جانب اعتقال رئيسها السابق "كارلوس غصن" بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان في العام الماضي مما أدى إلى توترات حادة في علاقة "نيسان" بحليفتها الفرنسية "رينو". وقد تراجعت أرباح تشغيل "نيسان" خلال العام الماضي إلى أقل مستوى لها منذ حوالي عشر سنوات.



كان ممثلو الادعاء في طوكيو قد أمروا في نوفمبر الماضي باعتقال غصن/ 64 عاما/ بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011.