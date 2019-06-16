كارينباور تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للدفاع بألمانيا

يعقد البرلمان الألماني جلسة استثنائية اليوم الأربعاء تؤدي فيها أنيجريت كرامب- كارينباور، اليمين الدستورية وزيرة للدفاع في البلاد.

ودعا البرلمان الألماني (بوندستاج) إلى انعقاد الجلسة، التي لن تعقد في مبنى الرايخستاج الرئيسي بسبب أعمال صيانة.

وتتولى كرامب- كارينباور، التي خلفت المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، منصب وزيرة الدفاع خلفا لأورزولا فون دير لاين، التي تم انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان تعيينها في المنصب مثيرا للجدل بسبب أنها ذكرت سابقا أنها قد تتنازل عن منصب في حكومة ميركل من أجل التركيز على دورها في قيادة التكتل المحافظ المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي.

وألقت كرامب- كارينباور أول خطاب رسمي لها منذ تعيينها وزيرة للدفاع الأسبوع الماضي خلال مناسبة لإحياء ذكرى محاولة اغتيال أدولف هتلر على أيدي أفراد من الجيش من بينهم كلاوس فون شتاوفنبرج.