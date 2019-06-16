أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء، عن تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان.

وأعلن الجيش السوداني، مساء اليوم، عن إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن.

ويُذكر أن المجلس العسكري السوداني وتحالف لقوى المعارضة،خلال الشهر الجاري، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.