 تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2019 8:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 8:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 8:51 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء، عن تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان.

وأعلن الجيش السوداني، مساء اليوم، عن إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن.
ويُذكر أن المجلس العسكري السوداني وتحالف لقوى المعارضة،خلال الشهر الجاري، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك