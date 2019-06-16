«شركات السياحة»: نرفض الزج باسمنا في أزمة ترحيل حاملي التأشيرات الإلكترونية من السعودية

الغرفة: محتالون استغلوا أحلام البسطاء لإيهامهم بإمكانية أداء الحج بتأشيرات «الترفيه»

أكدت غرفة شركات السياحة، رفضها التام للزج بالشركات السياحية في واقعة ترحيل السلطات السعودية لمواطنين مصريين من حاملي التأشيرات الإلكترونية "أون لاين" بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة، والذين سافروا بها إلى المملكة بهدف أداء فريضة الحج بالمخالفة لغرض هذه التأشيرات.

وقالت الغرفة في بيان، إن هذه الكارثة التي تمس المواطنين البسطاء، شهدت استغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي وغير الخاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الفئة استغلت ثغرة قيام السلطات السعودية بإصدار تلك التأشيرات بغرض السياحة وقامت بإيهام المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيدًا عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.

وذكرت أنها لم تتلق أية شكاوى أو بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بهذا الأمر، وفي حال ثبوت ضلوع أية شركة فإن هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، مؤكدة أن السياحة هي الجهة الوحيدة التي تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.

وأوضحت الغرفة أنها قامت ولسنوات متتالية بعمل حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.

وأشارت الغرفة إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين وتعلم بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة، وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص، مطالبة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات غير المرخصة سياحيًا والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.

وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تمامًا عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذة الرحلات.