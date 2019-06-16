تايوان تريد من بكين التخلي عن استخدام القوة والتصرف بعقلانية

أدانت تايوان اليوم الأربعاء، بكين بسبب تأكيدها على عزمها عدم التخلي عن استخدام القوة ضد الجزيرة التي تخضع للحكم الذاتي.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، الذي يشرف على سياسات الجزيرة تجاه الصين في بيان مساء اليوم الأربعاء "نحث بكين على التخلي عن استخدام القوة والوسائل الماكرة الأخرى غير العقلانية لتحسين العلاقات عبر مضيق تايوان والتعامل بعقلانية مع قضايا هونج كونج".

جاءت تصريحات المجلس بعد ساعات من إصدار الصين أحدث تقرير عسكري، زعمت فيه بكين أن الانفصاليين في تايوان هم "أخطر تهديد مباشر" على السلام في مضيق تايوان

وقال المجلس إن السلوك الاستفزازي من جانب الصين تجاه تايوان والخطط المحتملة- التي تم الكشف عنها صباح اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في بكين-لإرسال قوات عسكرية صينية إلى إقليم هونج كونج االخاضع للحكم شبه الذاتي للحفاظ على النظام العام هناك، يمثل انتهاكا واضحا لمبادئ السلام وتحديا للسلام الإقليمي.

وكانت الصين قد ذكرت في تقرير دفاعي جديد نشر اليوم الأربعاء أنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها الرامية لإعادة الوحدة مع تايوان، كما حذرت من جهود الاستقلال في منطقتي التبت وشينجيانج.

وجاء في التقرير أن "إعادة الوحدة بشكل كامل لتايوان مع الصين يخدم المصالح الأساسية للصين" وضروري لتحقيق التجديد الوطني.

وأضاف: "يجب أن تجمع الصين شملها وستفعل ذلك .. نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة ، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

وتعد تايوان ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي ، وتعتبرها الصين إقليما منشقا.