«شواطئ الصيف» بين إلهامات المبدعين والتاريخ الثقافي وأسئلة الأدب

فيما تستقبل شواطئ الصيف حول العالم الآن أمواج البشر الذين تسعدهم أمواج البحار، فإن تلك الشواطئ تلهم المبدعين وتشكل جزءا أصيلا من التاريخ الاجتماعي والثقافي على مستوى الكوكب الأرضي وتطرح أسئلة وتفتح ملفات مهمة في الأدب.

وإذا كان التغير في المشاهد والصور على شاطئ البحر في المصيف بأي بلد "جزءا دالا من التغير الاجتماعي ككل في هذا البلد" كما تشير كتابات ثقافية متعددة، فإن الصحافة الثقافية الغربية تعقد مقارنات مصورة بين "المصيف في العصر الرقمي ومصيف ما قبل الإنترنت"، ويطرح نقاد أسئلة مهمة في الأدب تفتح ملفات مشوقة.

ومن أسئلة هذا الصيف، ذلك السؤال الذي طرح في الصحافة الثقافية البريطانية: "هل كانت جين أوستن أول من كتب رواية يحق وصفها بأدب شاطئ البحر لتدشن هذا اللون من أجناس الأدب العالمي؟!"، وهذا السؤال الذي يتعلق برواية "سانديتون" وهي آخر رواية كتبتها جين أوستن لم يكن السؤال الوحيد.

فقد انتهز البعض، بالصحافة الثقافية الغربية في هذا الصيف، الفرصة لطرح أسئلة أخرى تتعلق بصاحبة "العقل والعاطفة" و"كبرياء وهوى" من قبيل: "هل كانت رواية سانديتون ثمرة تجربة حب رومانسي في الصيف عاشتها هذه الكاتبة الكبيرة التي ولدت في 16 ديسمبر عام 1775 وقضت في 18 يوليو عام 1817، وتعد رواياتها علامة خالدة في الأدب الإنجليزي.

ومن المثير للتأمل أن هذا السؤال الذي يتعلق "بالريادة في أدب شاطئ البحر ببريطانيا والغرب ككل" دفع بعض الصحفيين للتجول في أرجاء سانديتون وإجراء مقارنات طريفة ومشوقة بين واقع هذه البلدة الساحلية اليوم ومشهدها عندما كتبت جين أوستن روايتها الرائدة في أدب الشواطئ.

وهكذا فإن هذه "الرواية غير المكتملة في مصيف سانديتون قبل 4 أشهر من وفاة جين أوستن" فتحت ملفات وجددت أحاديث في هذا الصيف حول ما قيل عن علاقات غرامية رومانسية منذ أكثر من 200 عام بين صاحبة "ايما" و"كبرياء وتحامل" وشعراء رومانسيين في عصرها كويليام ووردز وورث ولورد بايرون وصمويل كولريدج.

والحقيقة أن جين أوستن استلهمت شخصيات في روايات أخرى من البحر وشطآنه أو كان البحر طرفا أو خلفية فيها ومن بين هذه الأعمال روايتها "ايما" التي ظهرت عام 1815 فيما لم يجانب نقاد في الصحافة الثقافية البريطانية مثل كاثرين سوذرلاند الصواب عندما اعتبروا أن روايتها "سانديتون" هي التي "تدشن قلبا وقالبا أدب شطآن البحر كما يعرفه عالمنا المعاصر اليوم".

وهكذا تكون جين أوستن في هذا المنظور النقدي الغربي أول من كتبت "رواية في أدب الشاطئ بالمعنى المعاصر" ورائدة هذا اللون من الأدب لتتوالى بعدها "إبداعات على الشاطئ ومن وحي الشاطئ" لكتاب كالأمريكية كاتي شوبان صاحبة "اليقظة" والإنجليزية فيرجينيا وولف صاحبة "إلى المنارة" ومواطنتها بينيلوبي فيتزجيرالد صاحبة "المكتبة" وصولا للأيرلندي جون بانفيل صاحب "البحر" والإنجليزي إيان ماكوين صاحب "شيسيل بيتش".

وإن كانت هذه الروايات والقصص وغيرها من "روايات وقصص أدب شاطئ البحر" تقترن بشواطئ الصيف وتحمل صور البحر ومشاهد لقاءات الماء واليابسة وبعضها ينبض بالرومانسية على الشطآن الساحرة، فإنها يمكن أن تمنح المتعة للقارئ في أي مكان مهما كان بعيدا عن البحر ومنتجعاته وشطآنه فيما تتوالى كتب جديدة في هذا الصيف حول البحر وذكرياته ومغامراته.

وها هو كتاب جديد يصدر بعنوان: "الطريق إلى البحر" بقلم كارولين كرامبتون، وهو كتاب يشكل رحلة ممتعة في أدب البحر ولقاءات البحار والأنهار مع لمحات من التاريخ الاجتماعي وومضات من التاريخ الصناعي والسيرة الذاتية.

وهذا الكتاب الذي صدر في لندن تتداخل كلماته وصفحاته مع حياة وسيرة عائلة المؤلفة التي ولدت بعد نحو 4 أعوام من رحلة قام بها والداها في زورق عكفا على صنعه في الأوقات التي تيسرت لهما في بحر 3 سنوات ليبحر بهما عام 1984 من كيب تاون مودعا الدفء الأزوري لجنوب إفريقيا ويتمايل في رحلة الثمانية آلاف ميل الخطرة بالمحيط الأطلنطي حتى وصل في نهاية المطاف لمصب نهر التايمز في بحر الشمال ويهبط صاحبا المغامرة المثيرة على اليابسة ببريطانيا.

وها هي الابنة التي لم تكن قد ولدت أثناء الرحلة الخطرة قد باتت كاتبة، وها هي تسرد بقلمها تفاصيل الرحلة ومشاعرها عندما رأت هذا الزورق لأول مرة والموضع الذي حط فيه على شطآن بريطانيا ليتحول الكتاب إلى لوحة نابضة بالمشاعر وإلهامات الشواطئ وعناق البحر والنهر ويكون الكتاب ككل إضافة مبدعة في أدب البحر.

ولعل هذا الكتاب الجديد الذي صدر بالإنجليزية ويكاد القارئ يسمع فيه بوضوح "نداهة البحر" يعيد لأذهان قارئ العربية "نداهة البحر" الحاضرة بقوة في إبداعات وذكريات الكثير من المثقفين المصريين مثل الراحلة العظيمة الدكتورة عائشة عبدالرحمن التي لقبت نفسها "ببنت الشاطئ" اعتزازا بشاطئ دمياط حيث عاشت طفولتها وشبت عن الطوق على الشاطئ ببلدتها دمياط ما بين هدير البحر المالح وعذوبة ماء النيل الخالد.

وفي سيرتها الذاتية التي صدرت بالعنوان الدال: "على الجسر" تحدثت المفكرة والكاتبة الكبيرة بنت الشاطيء التي قضت في الأول من ديسمبر عام 1998 عن "نداهة البحر وحكايات الجن والغرق" وولعها في طفولتها بالسفن الشراعية رغم قلق أمها لأن البحر اختطف من قبل جدة الفتاة الصغيرة التي ستتحول فيما بعد لعلم من أعلام الثقافة المصرية وتهدي الثقافة العربية المعاصرة أكثر من 40 كتابا في الدراسات الفقهية والأدبية والتاريخية.

والبحر في نظر بعض المبدعين قد يكون سبيلا للعلاج من متاعب وعلل كما يتجلى في كتاب صدر بالإنجليزية في لندن بعنوان: "وجدت قبيلتي" حيث يبدو البحر هو "المنقذ والمخلص والعزاء" في نظر المؤلفة روث فيتسموريس التي تعاني من صدمة عائلية جراء محنة مرض خطير يهدد زوجها بالموت فتتجه لمياه البحر الأيرلندي الباردة.

وعبر صفحات الكتاب كسيرة ذاتية اتخذت قالب القصة المؤثرة والحافلة بألوان الوجد والشجن والبحث عن العزاء يمكن للقارئ أن يشعر بلذة النص وهو يتناول هذا الحوار الأبدي بين الإنسان والبحر فيما كانت المؤلفة روث فيتسموريس تعرضت لمحنة عائلية منذ عام 2008 وهي في الـ32 من عمرها عندما كشفت الفحوص الطبية لزوجها المخرج والمؤلف السينمائي سيمون فيتسموريس عن إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي يسمى "بمرض العصبون الحركي" ويؤدي لتلف الخلايا العصبية الحركية.

وفي خضم هذه المحنة وجدت روث فيتسموريس نفسها المسؤولة عن عائلة تضم 3 أبناء صغار بينما كانت المسيرة الواعدة لزوجها كمبدع في الفن السابع تتوقف بفعل هذا المرض النادر حيث توقع الأطباء ألا يبقى المخرج والكاتب السينمائي سيمون فيتسموريس على قيد الحياة أكثر من أعوام قليلة.

وفي المقابل، كانت زوجته روث تراهن على شحذ إمكاناته الإبداعية كسبيل للحياة ودفع عائلة الموت المبكر كما لم تكف عن التوجه للبحر يوميا لتلقي بنفسها بين أمواجه كسبيل لعلاج صدمتها والمثير للتأمل أن روث فيتسموريس راحت تصطحب صديقتين تعانيان بدورهما من محن عائلية ليلقي الجميع بأنفسهم بين أمواج البحر لغسل الهموم.

إنها "القبيلة الجديدة" التي وجدت في البحر نوعا من العلاج للآلام بقدر ما تجمع المياه بين أفراد القبيلة في نوع من "الأنس والونس والألفة" بين بشر يتواصلون معا كما يتواصلون مع البحر ليعود كل منهم لقبيلته الأصلية مزودا بعتاد روحي جديد لمواجهة المحن بجسارة مهما بلغت هذه المحن من مد اليم كما في حالة روث فيتسموريس التي وجدت زوجها المبدع والمفعم بالحياة والطموحات يتحول فجأة إلى شخص عاجز عن الحركة ولا يمكنه التواصل إلا بحركة عينيه.

والكتاب يتضمن سردا شجيا لهذه الكاتبة وهي تتحدث عن البحر الذي تناجيه وهي بين أمواجه فينتزع الخوف من أعماقها الجريحة ويمنحها جسارة في مواجهة محنة زوج يحتضر وأمسى على شفير الرحيل وكأن البحر في عنفوانه يهب نفسها المتألمة الحياة التي تدحر الموت وتجابه آلام الفقد.

ومن قبل كانت الكاتبة البريطانية ايمي ليبتروت قد أصدرت كتابا بعنوان "التجاوز" في عام 2016 وهي تتحدث في هذا الكتاب عن تجربتها الخاصة للعلاج من محنة إدمان الكحوليات عبر السباحة يوميا في مياه المحيط الأطلنطي قبالة شاطيء بلدتها الاسكتلاندية "اوركني" وقد فاز بجائزة افضل كتاب بريطاني عن الطبيعة.

ومع أن الأديب النوبلي نجيب محفوظ الذي قضى في 30 أغسطس عام 2006 كان لا يكتب في الصيف لمشاكل صحية تتعلق بحساسية في العين فإنه لم يبد نفورا من أيام الصيف فيما كان يقضي إجازة الصيف في الإسكندرية الحاضرة في روايات هذا النوبلي المصري مثل "ميرامار" و"السمان والخريف".

وعرفت مقاهي وفنادق إسكندرية في الصيف الجلسات الممتعة والحافلة بالطرائف والنقاشات الثقافية لنجيب محفوظ مع كبار الأدباء والكتاب وفي مقدمتهم توفيق الحكيم وثروت أباظة وعبدالرحمن الشرقاوي وعبدالحميد جودة السحار وحسين فوزي وبحضور شباب معني بالآدب في مدينة لا تنام الليل في الصيف.

وها هو الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد الذي ولد في أواخر عام 1946 بالإسكندرية يصف مدينته بأنها "ليست مجرد هواء يهب من البحر وإنما هواء أرسله التاريخ العجيب للمدينة" فيما يرى صاحب ثلاثية الإسكندرية: "لا أحد ينام في الإسكندرية" و"طيور العنبر" و"الإسكندرية في غيمة" أن الكتابة عن هذه المدينة "أفق مفتوح تبحر فيه كل السفن الممكنة فهي بلورة سحرية تعطيك من كل ناحية عشرات الصور".

وإذا كان إبراهيم عبدالمجيد -الذي كانت ملاعب طفولته في حي كرموز الشعبي السكندري- يرى أن لهذه المدينة التي ترمز للتسامح تأثيرها الإبداعي في كتاب وشعراء كبار كنجيب محفوظ وإدوار الخراط ولورنس داريل وقسطنطين كفافي، فإن الكاتب والروائي المصري محمد جبريل الذي ولد في 17 فبراير عام 1938 بالإسكندرية وأنتج عبر مسيرته الإبداعية أكثر من 50 كتابا يقول: "أتمنى أن أظل أكتب وأكتب بينما نظراتي تتجه إلى البحر".

إنه البحر الذي قدم للإنسانية روائع أدبية كرائعة "موبي ديك" الصادرة عام 1851 للكاتب الروائي الأمريكي هيرمان ملفيل والتي تدور حول صراع تراجيدي بين الحوت والإنسان، كما أن عشاق الدراما التلفزيونية المصرية لن ينسوا المسلسل الذي كتبه الراحل الموهوب أسامة أنور عكاشة بعنوان: "وقال البحر" والذي استمده من رواية "اللؤلؤة" للكاتب الأمريكي جون شتاينبك.

وها هي شطآن الصيف المصري تحتفي بكل البشر وتنادي المبدعين.. ها هو البحر الأزرق الفسيح يحفز الإبداع ويفرح بكل مبدع ويكتب صفحات جديدة في تاريخنا الثقافي ومسيرة الأجيال وذاكرة الزمان وحميمية المكان!