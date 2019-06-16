وزير الزراعة يستقبل القائم بأعمال ممثل الفاو في مصر

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرج ناكوزي، نائب المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزاعية الخارجية، أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة، في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على المستوى الدولي، فضلا عن دورها في المساهمة مشروعات التنمية الزراعية في مصر، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، فضلا عن مشروع تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يصل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة إلى مرتبة أعلى مما كانت عليه، لتنفيذ مشروعات يساهم الجزء منه في دعم القدرات المادية والبشرية في الدول المعنية، بما يحقق استفادة أكبر من المخصصات المالية لهذه المشروعات، ومردود حقيقي للتنمية.