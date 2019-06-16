استمرار توافد الطلاب على معامل عين شمس في رابع أيام التنسيق

توافد طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، على معامل التنسيق بجامعة عين شمس في اليوم الرابع؛ وذلك لإتمام عملية تسجيل رغباتهم.

وشهدت المعامل إقبالا متزايدا من الطلاب، حيث بدأت عملها في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 3 مساءً.

كانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2019، وجاء تنسيق المرحلة الأولى في علمي علوم يبدأ من 97.07%، وعلمي رياضة من 95%، والأدبي 80%.

ورصدت «الشروق» إقبالا ملحوظا من الطلاب بمعامل تنسيق جامعة عين شمس، حيث تخطت الأعداد 300 طالب طبقا لسجلات الزيارة بالمعامل، فيما توافدت أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في إدخال تعديلات على رغباتهم التي سجلوها الأيام الماضية.

وقال محمد عبدالسميع، طالب بالقسم الأدبي حاصل على 94.5%، إنه حضر إلى المعامل لتعديل رغباته ليضع كليات الألسن في المقدمة بدلا من الإعلام التي تحتاج لإجراء اختبار قدرات.

وقال السيد أبو الحاج مشرف معمل التنسيق بكلية الآداب، إن المعامل مستمرة في استقبال طلاب المرحلة الأولى حتى غد الخميس، مضيفا أن المعامل قد تمد ساعات العمل لما بعد 3 مساءً في حال تواجد طلاب يرغبون في تسجيل رغباتهم.

وأضاف أبو الحاج، في تصريحات لـ«الشروق»، أن العاملين بالمعامل مدربون على إتمام عملية التنسيق وترتيب الرغبات بما يتناسب مع مجاميع الطلاب وأنهم يبدون آرائهم للطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدا أن رأي المشرف أو الإداري في هذه الحالة يكون رأيا إرشاديا فقط لكن الرأي النهائي للطالب وولي أمره.

يذكر أن اللجنة العليا للتنسيق قررت أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%، ومن المقرر أن يتقدم للمرحلة الأولى من التنسيق هذا العام 143313 طالبا وطالبة، مقابل 126807 طالبا وطالبة، بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي 2018.

ويزداد عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16506 طلاب وطالبات، مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.