رئيس الوزراء العراقي يصدر أوامر بالقبض على 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن إصدرا أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، لافتا إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.



وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتا الى وجود "1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة"، وفقا لما ذكرته قناة السومرية نيوز الإخبارية.



وأضاف "سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم"، مستدركا "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الامريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".



وأوضح عبد المهدي، أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مشددا على أنه "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".



وأكد "لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، مضيفا أن "هناك عدة اسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من اجل تمرير المرشح للوزارة".