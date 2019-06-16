اشتباك بين سكان نيوزيلندا الأصليين والشرطة بسبب نزاع على موقع بناء

اشتبك متظاهرون من السكان الأصليين في نيوزيلندا مع الشرطة، اليوم الأربعاء، بسبب نزاع على مشروع إسكاني على أرض متنازع عليها تابعة للماوريين في مدينة أوكلاند.

وكانت الشرطة أصدرت أمر إخلاء أمس الثلاثاء لسكان ماوريين يحتلون الموقع، الذي تبلغ مساحته 32 هكتارا، في منطقة "ايهوماتاو" بالقرب من أكبر مطار في المنطقة، منذ أكثر من شهر.

واشتبك مئات المتظاهرين مع عشرات من رجال الشرطة في الموقع اليوم، وجرى إلقاء القبض على 7 أشخاص بحلول منتصف اليوم.

وقال المسؤول بالشرطة جيل روجرز في بيان: "بصورة عامة، اتسم سلوك المتظاهرين بالسلمية، رغم أنه من المؤسف أن يتصرف عدد صغير من الأشخاص بأسلوب غير آمن وطائش، مما تتطلب من الشرطة الرد بصورة ملائمة".

وقالت جماعة "سيف آور يونيك لاندسكيب" الاحتجاجية إن "ايهوماتاو" تقع بالقرب من محمية "اوتواتاوا سوتنفيلدز" التاريخية في بلدة "مانجيري"، موطن أول حدائق في نيوزيلندا، كما أنها تعد موقعا أثريا مهما يقع على أرض يقدسها الماوريون.