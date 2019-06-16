كونتي يؤيد إنشاء خط سكة حديد مثير للجدل بين فرنسا وإيطاليا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الثلاثاء عن دعمه لمشروع مثير للجدل يكلف مليارات الدولارات للربط بين إيطاليا وفرنسا بخط سكة حديد، وكان موضع خلاف داخل الحكومة الائتلافية الشعبوية في البلاد.

وقال كونتي للمواطنين الإيطاليين في خطاب أعلن فيه تغيير رأيه إزاء خط السكة الحديد المقترح: "هناك الكثير من الأموال على المحك".

ويتضمن الخط نفقا بطول 5ر57 كيلومترا أسفل جبال الألب لربط مدينة تورينو الإيطالية بليون الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء، الذي تعهد في مارس بأنه سيحاول إقناع باريس وبروكسل بعدم جدوى المشروع اقتصاديا، إن هناك "عناصر جديدة" ظهرت في الأشهر القليلة الماضية وساهمت في هذا التحول.

وأشار كونتي إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتمويل حصة أكبر من المشروع الذي تبلغ تكلفته 6ر8 مليار يورو (6ر9 مليار دولار) كسبب من أسباب تغير رأيه.