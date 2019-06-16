تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والإسماعيلي

يخوض الزمالك في الثامنة مساء اليوم ، مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي باستاد بتروسبورت ، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين للدوري .

ويأمل الزمالك في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب في المباراة الثانية اليوم على ملعب برج العرب، أملًا في الحفاظ على آماله بالمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 69 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 74 نقطة قبل جولتين فقط من انتهاء المنافسة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، الفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن وخالد بوطيب.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة وسط غياب عدد من عناصره الأساسية بداية من محمود متولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم بامبو بجانب محمد صادق الذي يعاني من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الدراويش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد مجدي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد الضرف، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي، مدحت فقوسة.

خط الهجوم: شيلونجو.