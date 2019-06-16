مسؤول حوثي: نمد أيدينا للسلام ولا توجد لدينا أي تبعية لإيران

أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل جماعة انصار الله الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، عدم وجود أي تبعية من قبل جماعته لإيران، معتبراً أن اي اتهامات موجهة لهم حول ذلك "زائفة".



جاء ذلك خلال لقاءه أمس في صنعاء، رئيس وفد مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي والوفد المرافق له، حسب ما افادت وكالة الأنباء "سبأ"، الخاضعة للحوثيين.



وقال المشاط إن "مشكلة دول العدوان (التحالف العربي) معنا ليست التبعية المزعومة، بل مشكلتها معنا أننا لا نتبع أحدا ولو كنا قوم يبتاعون في سوق النخاسة لكان النظام السعودي قد اشترانا منذ زمن بعيد، فنحن شعب لدينا من التاريخ والعظمة ما يمنعنا أن نكون تابعين لأي أحد".



وأكد أن اليمن لا يقبل بالتواجد الأمريكي والإسرائيلي على حدوده، وأن "على دول العدوان أن تعرف أن اليمن بلد لديه سيادة ولا يخضع لأي أحد، ومتى ما استوعبت ذلك فإن الحل سيكون سهلا".



وتابع " لا يوجد لدينا مانع في التعاطي ما طرحه وفد مجموعة الأزمات الدولية، عن إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي بما يحقق السلام العادل للجميع".



وشدد قائلا "نحن مع أبناء شعبنا نتعرض للقصف، وتحت وطأة الحرب والحصار نعاني كما يعاني منه الشعب اليمني ونسعى لإيقاف العدوان ونمد أيدينا للسلام".



وأكد رئيس المجلس الأعلى للحوثيين، الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من قبل من وصفهم بـ "العدوان" وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم بدء عملية سياسية في ظل أجواء هادئة.