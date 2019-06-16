 الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 1:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 1:16 م

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الْيَوْمَ الأربعاء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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