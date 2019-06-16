الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية

الأكثر قراءة
رسميا.. الداخلية تقر زيادة جديدة على رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية
الشروق» تنشر اعترافات «فتاة العياط»: «استدرجني لاغتصابي.. وكل ما يقرب أطعنه»
«الشروق» تكشف اللحظات الأخيرة في حياة «سمسارة الدقي» قبل سقوطها من الطابق السادس
«لست وحدك يا عبدالعزيز».. أهل المدينة المنورة وأميرهم في حب طفل مصري فقد والديه بحادث مأساوي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
الأهلي
الزمالك
النتـائـج
تصويت
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الْيَوْمَ الأربعاء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.