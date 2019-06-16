قطاع الصناعات الكهربائية في ألمانيا يسجل ارتفاعا قياسيا في الصادرات

سجل قطاع الصناعات الكهربائية في ألمانيا ارتفاعا قياسيا في الصادرات في مايو الماضي بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي والنزاعات التجارية الدولية.

وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الكهربائية والإلكترونية يوم الثلاثاء في فرانكفورت أن القطاع سجل صادرات في مايو الماضي بقيمة 1ر17 مليار يورو، بزيادة قدرها 1ر5 % مقارنة بالشهر السابق له، مضيفة أن هذه أعلى زيادة يسجلها القطاع في شهر مايو على الإطلاق.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بلغت صادرات القطاع 2ر89 مليار يورو، بزيادة قدرها 3ر5% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وقال الخبير التجاري لدى الاتحاد، يورجن بولتسين: "حتى الآن لا يبدو أن الصادرات تأثرت بالنزاعات التجارية الدولية أو تباطؤ النمو العالمي".