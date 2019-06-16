وزارة العدل الأمريكية تحقق في ممارسات تضر بالمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء عن فتح تحقيق شامل حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى تضر بالمنافسة.

ويأتي هذا الإعلان وسط تدقيق متزايد حول شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وآبل وأمازون.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن التحقيق سيبحث في "ما إذا كانت المنصات الإلكترونية الرائدة في السوق قد حققت قوة سوقية وكيفية انخراطها في ممارسات قلصت المنافسة، أو قضت على الابتكار، أو أضرت المستهلكين بطريقة أخرى".

وأضاف البيان أن تحقيق الوزارة سيدرس "المخاوف واسعة النطاق" لدى الشركات والمستهلكين من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة في محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض خدمات البيع بالتجزئة، دون ذكر أي شركات محددة.

وقال ميكين ديلرهيم، مساعد النائب العام في قسم مكافحة الاحتكار: "من دون انضباط المنافسة الجادة القائمة على السوق، قد تعمل المنصات الرقمية بطرق لا تلبي طلبات المستهلكين".

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب قد أعلنت عن تحقيق مماثل بشأن هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، للنظر فيما إذا كانت تتسبب في تضييق المنافسة.