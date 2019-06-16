إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، بسبب الخلافات المالية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية "الفرنواني".

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول (إ.ع.ع - 25 سنة) موظف بشركة أدوية مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و(أ.ع.م - 18 سنة) طالب مصاب وطرف ثان (ك.م.ع - 27 سنة) عامل مصاب، و(م.ب.م - 20 سنة) عاطل، وذلك لسابقة وجود خلاف بين الطرفان على مبلغ مالي مستحق للطرف الأول

وتبين من التحريات نشبت مشادة كلامية بين المصابين خلال محاولة الطرف الأول استيقاف الطرف الثاني حال سيرهما بالشارع لمطالبتهما بالمبلغ المستحق لهما أطلق على إثرها الثالث عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته خلال محاولته الهرب مع الرابع ومطاردة الطرف الأول لهما إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة وأحدثوا به الإصابات.

وبسؤال الطرف الأول أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص واتهم الطرف الثاني بالتعد عليهما وإحداث إصابتهما وتولت النيابة التحقيق.