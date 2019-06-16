مقتل 39 شخصا جراء الصواعق البرقية شرقي الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون -اليوم الأربعاء- أن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الصواعق البرقية في أنحاء ولاية بيهار شرق الهند، خلال العواصف الموسمية.

ووردت أنباء عن سقوط الوفيات أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، حسب مسؤول من غرفة التحكم الخاصة بمواجهة الكوارث في مدينة باتنا، عاصمة الولاية، والضحايا معظمهم مزارعون أو بلا مأوى، يعشون في العراء، وانهارت العديد من المنازل المسقوفة بالقش وكذلك الأكواخ.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات والحوادث خلال موسم الأمطار الموسمية في بيهار إلى أكثر من 105 أشخاص.

وتكثر الصواعق البرقية والعواصف في الهند، خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

وكان 41 شخصا قد لقوا حتفهم في مطلع الأسبوع الماضي بسبب الصواعق البرقية والعواصف في ولاية أوتار براديش، المجاورة لولاية بيهار.

ولقى أكثر من 250 شخصا حتفهم بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار في الهند خلال يوليو، معظمهم في بيهار وولاية أسام شمال شرق البلاد.