حملة مكبرة بالبحيرة لإزالة 24 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي

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تابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لإزالة 24 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي السريع بمركز ومدينة دمنهور.

وشدد آمنة على تكثيف كافة الجهود وملاحقة المتعدين سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية وإدارات الأملاك والزراعة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من تلك الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

ووجه بتكثيف واستمرار تلك الحملات لإحكام القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف.