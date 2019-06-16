معارك بين متمردين والقوات الحكومية في جنوب السودان

اندلعت معارك -أمس الثلاثاء- بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية ومتمردين رفضوا اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل أشهر، حسبما أعلن متمردو جبهة الإنقاذ الوطني في بيان.

وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جوبا مع بدء المعارك في لوبونوك التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

وأعلنت حركة التمرد التي أطلقها في 2017 الجنرال توماس سيريلو سواكا لإسقاط نظام الرئيس سالفا كير، أنها تعرضت لهجوم صباح الثلاثاء.

وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطني أنها قتلت ثمانية "جنود أعداء"، في معلومات تعذر التأكد من صحتها من مصدر مستقل.

وأضاف البيان أن "قيادة جبهة الإنقاذ الوطني تتوقع مزيدا من الهجمات".

وتقع لوبونوك بالقرب من المدينة التي ولد فيها الجنرال السابق سيريلو وكانت لفترة طويلة معقلا للمتمردين، وتعود آخر معارك وقعت في هذه المنطقة إلى يونيو 2018.

من جهته، صرح لول رواي كوانج وهو ناطق عسكري في جنوب السودان بأنه "منذ صباح الثلاثاء لم نتمكن من الاتصال بقادتنا الميدانيين في لوبونوك ولا معلومات جديدة لدينا من هناك".

لكن مراسل الوكالة الفرنسية ذكر أنه تم نشر جنود في جوبا يقومون بمراقبة أمنية أكبر من قبل.

وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير الذي ينتمي لقبائل الدينكا، نائب الرئيس السابق رياك مشار وهو من اثنية النوير، بتدبير انقلاب ضده.

وأسفر النزاع الذي تخللته فظائع، إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص حسب دراسة صدرت مؤخرا، ودفع أكثر من أربعة ملايين شخص، أي نحو ثلث السكان، إلى مغادرة بيوتهم.

وأدى اتفاق السلام الذى تم توقيعه فى سبتمبر الماضى إلى تراجع كبير في المعارك مع أنها لم تتوقف تماما.