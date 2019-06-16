عون: الزواج المختلط ينقل لبنان من الطائفية إلى المجتمع المدني

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الزواج المختلط يؤمن انتقال البلاد من الطائفية إلى المجتمع المدني، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة.

وقال عون، خلال لقاء مفتوح مع نحو 150 طالبًا من 30 جامعة لبنانية في قصر بعبدا ببيروت: "إن حرية الزواج في لبنان تخضع لقوانين مختلفة برغم أنه من المفروض توحيد هذه القوانين، ففي مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين أحوال شخصية متعددة تجعل من الأفراد وكأنهم منتسبون إلى طوائفهم فحسب".

وأضاف: "أننا سنتجاوز الأزمة الحالية وسيتحسن الوضح تدريجيًا، وكل يوم سيكون أفضل من الذي قبله"، مؤكدًا أنه "سيسلّم إلى رئيس الجمهورية المقبل، وطنًا أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، على صعيد البيئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد الرئيس عون "على أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات".

وقال عون: "نحن بحاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية، فاذا لم نضحِ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير".