صحيفة: حاكم بورتوريكو بصدد الاستقالة وسط احتجاجات

ذكرت وسائل إعلام في بورتوريكو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يتنحى ريكاردو روسيو عن منصب حاكم بورتوريكو "قريبا" بعد فضيحة نتجت عن تصريحات أدلى بها في محادثة خاصة.

وذكرت صحيفة "إل نويبو ديا" في بورتوريكو نقلا عن مصادر لم تسمها أنه من المتوقع أن يتنحى روسيو اليوم الأربعاء وأن وزيرة العدل واندا باسكويز ستحل محله.

وقالت الصحيفة إنه سيتم الإعلان عن ذلك بحلول منتصف النهار (1600 بتوقيت جرينتش).

وتم اتهام إدارة روسيو بالفساد وواجهت انتقادات أيضا بسبب طريقة تعاملها مع آثار إعصار ماريا، الذي خلف آلاف القتلى.

لكن الفضيحة، المعروفة باسم "تشات جيت"، أدخلت الإدارة في أكبر أزماتها حتى الآن.

وكشفت رسائل دردشة، تم تبادلها بين روسيو، وعدد من أعضاء إدارته وغيرهم، عن تصريحات تشي بالتمييز بين الجنسين وتزدرى مثليي الجنس، بما في ذلك بعض التصريحات حول المعارضين السياسيين.

كما شملت المحادثات التي سربها مركز الصحافة الاستقصائية في بورتوريكو نكاتا حول ضحايا إعصار ماريا.