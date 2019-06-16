استقالة وزراء المالية والعدل والتنمية في الحكومة البريطانية

استقال ثلاثة وزراء في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، هم فيليب هاموند، وزير المالية، وديفيد جوك، وزير العدل، وروري ستيورات، وزير التنمية.

كان الوزراء الثلاثة، الذين ينتمون لحزب المحافظين، والمعروفون بتعاطفهم مع الاتحاد الأوروبي، أعلنوا خلال الأيام الماضية اعتزامهم اتخاذ هذه الخطوة في حال تولي بوريس جونسون رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزراء الثلاثة استباقًا لإقالتهم من قبل جونسون، الذي أفادت تقارير إعلامية بأنه يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع بحيث ينضم إلى الحكومة العديد من صقور انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتباينت مواقف النواب البريطانيين اليوم إزاء تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية المنتهية ولايتها، بين الإشادة والإدانة والسخرية وذلك خلال جلسة استجوابها الأخيرة كرئيسة للوزراء قبل أن تسلم السلطة لجونسون.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوبين للبرلمان: "أنا أشيد بحسها بالواجب العام"، مكررًا دعوته إلى إجراء انتخابات عامة.